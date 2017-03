Nessuno è perfetto

Finite le elezioni e consegnato all’Italia l’ennesimo risultato inconcludente (grazie Porcellum), è iniziato l’insostenibile balletto delle alleanze, delle strategie, delle tattiche per riuscire a creare un esecutivo che abbia una qualche parvenza di solidità.

Rispetto al solito, però, come ormai tutti sappiamo, è arrivato il terzo incomodo, il “Movimento 5 Stelle”, che ha preso il suo bel carico di voti (un quarto degli elettori), e si siederà finalmente in Parlamento. Glissando per un attimo sulle varie polemiche sollevate in questi giorni riguardo il vago programma – dove si dicono tante cose belle, ma non il “come” – e al tira e molla con il PD per decidere se appoggiare, in un modo o nell’altro, una coalizione “allargata”, lanciamoci a bomba sull’atteggiamento del M5S post-voto.

Dopo aver ottenuto un risultato assolutamente straordinario per un partito nato solo qualche anno fa, il M5S attraverso il suo “portavoce” Beppe Grillo (non è un leader, mi raccomando, è il PORTAVOCE) fa sapere all’Italia che non ci sarà nessuna alleanza, nessun “inciucio”, niente di niente. O si fa quello che dice lui -pardon il Movimento – oppure niet, non c’è modo di trovare un accordo. Sebbene lo sgangherato PD si sia quantomeno mosso nella direzione degli stellati, introducendo gli ormai famigerati otto punti, e invitando i ragazzi giovani/preparati/faccenuove/chipiùnehapiùnemetta a realizzare qualcosa che sia presente nel loro programma, il muro eretto dai Grillini pare assolutamente invalicabile.

Mentre qualche giornalista s’azzarda a fare domande pur lecite, il grande capo portavoce Grillo mette in guardia i suoi ragazzi dai terribili “lupi dell’informazione”. Insomma, chiedere un semplice “sì, ok, avete ottenuto un ottimo risultato, cosa volete fare?” è un attacco al Movimento, è un modo per “sbranare” gli imberbi neo-eletti in Parlamento. E dalle intenzioni mostrate sin dall’inizio dell’uno-vale-uno e dell’aria nuova e pulita, comincia a sentirsi, inevitabilmente, un’insopportabile puzza di bruciato. Uscire dalle elezioni con questo risultato e continuare per due settimane a dire “gli altri sono morti, pdmenoelle, tutti a casa” unito a un coro (ma sarà davvero un coro?) di “no” provenienti dal grillino-tipo non depone certo a favore del movimento negli occhi dell’osservatore smaliziato e magari di chi quel partito (Movimento, pardon) l’ha votato. E così si comincia a sentire di una certa insofferenza alla base.

Arriviamo ad oggi, con il sito de “la Repubblica” che lancia il suo solito appello “on-line” per invitare il movimento ad accettare i punti del PD (menoelle!) e cercare di tirar su un governo che riesca a fare qualcosa per questo sgangherato Paese. Piccola parentesi: gli appelli di Repubblica sono veramente insopportabili, sin dai tempi dell’Imperatore Maximo Silvio, inutili, populisti e fastidiosi, e non s’è mai capito che senso abbiano o meglio, quale sia la loro utilità concreta. Bene, torniamo a noi. L’appello è firmato da diversi “intellettuali” in primis, e forse può essere una piccola cartina tornasole su quello che pensa una parte (piccola, grande, ancora non ci è dato saperlo) dell’elettorato grillista. Quindi il discorso è: se uno-vale-uno, e ognuno alla base può dire la sua, qualcuno ci vuole spiegare una volta per tutte chi decide? Se, da quello che si intende, una parte dell’elettorato stellato è scontenta della gestione in queste prime fasi post-elettorali, sarà degna d’essere ascoltata? O esiste solo il pensiero del padre-padrone-portavoce? È una cosa che nessun grillino è ancora riuscita a spiegarmi per bene. Senza entrare nel merito di questa ipotetica alleanza (giusta o sbagliata che sia, precisiamolo), chi decide se si deve fare o meno? Casaleggio? Grillo? Il Movimento attraverso una votazione online?

Questa risposta non sembra arrivare in maniera netta e chiara. In compenso, sul cliccatissimo blog del guru, appare il suo post “anti-intellettuali.” Cito testualmente: “L’intellettuale non è mai sfiorato dal dubbio, sorretto com’è da un intelletto fuori misura per i comuni mortali. Se si schiera lo fa per motivi etici, morali, umanistici su indicazione del partito. Quando il pdmenoelle chiama, l’intellettuale risponde. Sempre! In fila per sei con il resto di due.” Ora, premesso che queste parole siano assolutamente condivisibili per una certa fetta di cosiddetti “intellettuali” italiani, vorrei porre l’attenzione sulla prima parte di questa critica. L’intellettuale non è mai sfiorato dal dubbio. Ora, caro Beppe e cari Grillisti, quelli mai sfiorati dal dubbio sembrate proprio voi. Domande non ne volete, con la stampa (ma saranno davvero TUTTI uguali i giornalisti?) non volete trattare, se qualcuno “volta le spalle” viene buttato fuori a calci, se vi si propone un’alleanza per poter finalmente portare in porto le vostre interessanti proposte rispondete con un “no, vaffanculo, siete vecchi e morti”, volete decidere tutto di questo governo -ma avete UN QUARTO dell’elettorato, rispettate gli altri tre! – . Insomma, o sei con il Movimento o sei contro.

Così non fate altro che mostrare presunzione e arroganza, e non fate una bella figura. È un peccato. Le vostre idee sembrano così belle e pulite, perché adesso rovinare tutto così? La vogliamo ascoltare questa benedetta base (o community) ? Li vogliamo chiarire una volta per tutte questi sacrosanti dubbi?

